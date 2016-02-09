"Ъ": Крупнейший банк с турецким капиталом в России выставлен на продажу

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший банк с турецким капиталом "Кредит Европа Банк" выставлен на продажу из-за ухудшения в отношениях между государствами и экономической ситуации в России, пишет газета "Коммерсантъ".

По словам одного из источников на банковском рынке, банк ищет покупателя еще с середины января. Другой источник сообщил, что поиском занимается инвестбанк Morgan Stanley.

Отмечается, что подконтрольный турецкому бизнесмену Хюсню Мустафе Озйегину банк работает в России с 1994 года, до 2007 года он действовал под названием "Финансбанк".

В Morgan Stanley и самом "Кредит Европа Банке" информацию не прокомментировали.