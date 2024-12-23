Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из России в ЕС

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 года перестанет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной "дочки" в России - "Интезы".

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 года перестанет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной "дочки" в России - "Интезы".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом "Интеза" в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов.

Также с 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка. В частности, платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в самом Intesa, в его "дочках" и банках, находящихся на территории Италии.

"Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении", - говорится в сообщении банка.

Решение Intesa затронет в первую очередь российских корпоративных клиентов, которые использовали местную "дочку" банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии.

По словам управляющего партнера юрфирмы O2 Consulting Ольги Сорокиной, это прежде всего экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства. Однако за последние несколько лет "Интеза" в десятки раз сократила объем операций по своим корреспондентским счетам и преимущественно сосредоточилась на сотрудничестве с компаниями, ведущими бизнес в Италии или работающими с итальянскими партнерами.

Около 15 отечественных банков имеют корсчета в российской "Интезе", сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его словам, их клиенты, которые зависят от долгосрочных контрактов с расчетами в евро, теперь могут столкнуться с затруднениями. Особенно это касается представителей малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с Италией. Им придется искать альтернативные маршруты платежей.

Решение Intesa эксперты связывают с давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ), санкционными ограничениями и репутационными рисками. ЕЦБ требует от финансовых институтов еврозоны неукоснительного соблюдения санкций и мониторит транзакции, связанные с подсанкционными юрисдикциями.

С 16 декабря "Интеза" повысил комиссию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за валютный контроль по операциям, которые совершаются по контрактам купли/продажи товаров без ввоза на территорию России. По отдельным операциям комиссия выросла в 10 раз.