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Крупнейший американский банк JPMorgan заявил о слиянии с проблемным First Republic

Крупнейший американский банк JPMorgan заявил о слиянии с проблемным First Republic Крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase выиграл тендер на покупку проблемного First Republic Bank, который оказался на грани банкротства после оттока $100 млрд депозитов в марте.
Финансы
1 мая 2023 г. 15:07
Крупнейший американский банк JPMorgan заявил о слиянии с проблемным First Republic

Крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase выиграл тендер на покупку проблемного First Republic Bank, который оказался на грани банкротства после оттока $100 млрд депозитов в марте.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, cрочные торги были организованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов США (FDIC), чтобы спасти First Republic Bank от банкротства.

JPMorgan возьмет на себя активы First Republic, в том числе кредиты на сумму около $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд, а также депозиты на $92 млрд. JPMorgan и FDIC договорились разделить убытки, а также любые возмещения по кредитам банка.

Покупатель пообещал, что $30 млрд, которые были вложены в проблемный банк в марте с целью его спасения, будут возвращены кредиторам.

Ожидается, что сделка принесет более $500 млн дополнительной чистой прибыли в год, по оценкам JPMorgan. А расходы на реструктуризацию в течение 18 месяцев составят $2 млрд. Поглощение First Republic сделает JPMorgan еще более масштабным, чего ранее правительственные чиновники США пытались избегать.

Акции First Republic упали более чем на 33% утром 1 мая, что увеличило общее падение на 97% в этом году. Акции JPMorgan выросли на 3,8%.

First Republic оказался в затруднительном положении, поскольку ФРС подняла процентные ставки, что нанесло ущерб стоимости облигаций и кредитов, которые банк покупал, когда ставки были низкими. Вкладчики начали забирать свои депозиты, поскольку беспокойство о стабильности банка росло.

В марте 11 американских финучреждений пытались удержать его на плаву, разместив новые депозиты на сумму $30 млрд. В числе кредиторов были JPMorgan, Bank of America, Citigroup и другие. Но этого было недостаточно. Акции First Republic, которые в марте 2022 года превысили $170, к концу апреля 2023-го упали ниже $5.

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Версия на английском языке JPMorgan to acquire failed regional Bank First Republic

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