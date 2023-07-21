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Крупнейшие банки США выплатили выходные пособия на 1 млрд долларов

Крупнейшие банки США выплатили выходные пособия на 1 млрд долларов Ведущие банки США в первом полугодии 2023 года потратили в общей сложности свыше 1 млрд долларов на выплату выходных пособий, сокращая штаты, которые они резко увеличили во время пандемии.
Финансы
21 июля 2023 г. 15:38
Крупнейшие банки США выплатили выходные пособия на 1 млрд долларов

Ведущие банки США в первом полугодии 2023 года потратили в общей сложности свыше 1 млрд долларов на выплату выходных пособий, сокращая штаты, которые они резко увеличили во время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета The Financial Times.

Так, Goldman Sachs Group Inc., особенно серьезно пострадавший из-за ослабления трейдинговых и инвестиционно-банковских операций, выплатил за первые шесть месяцев текущего года выходные пособия на сумму 260 млн долларов. В этом году банк уже уволил около 3,4 тыс. сотрудников, что составляет почти 7% от общего числа персонала, и проведет еще одну серию сокращений.

Morgan Stanley, сокративший порядка 3 тыс. рабочих мест в первом полугодии, потратил на выходные пособия более 300 млн долларов. Расходы Citigroup Inc., уволившего 5 тыс. человек и готовящего дальнейшие сокращения, составили 450 млн долларов.

Bank of America Corp. сообщил на этой неделе о сокращении 4 тыс. сотрудников (около 2% штата) во втором квартале. Однако большая часть увольнений пришлась на естественную убыль персонала, что позволило BofA избежать больших затрат на выходные пособия.

Прибегнуть к сокращению штата пришлось и Wells Fargo – банк уволил 5 тыс. человек с начала 2023 года. Число его сотрудников с середины 2020 года уменьшилось на 40 тыс. Wells Fargo является одним из немногих крупных банков, не расширявших штат во время пандемии, в частности, из-за регулятивных ограничений.

В общей сложности в этом году крупнейшие работодатели Уолл-стрит объявили о сокращении более 11 тыс. сотрудников, признавая, что, пытаясь справиться с резким ростом объемов торговли и увеличением числа сделок в период пандемии, наняли слишком много персонала.

Единственным из крупных американских банков, которого не затронула эта тенденция, стал JPMorgan Chase. Его штат во втором квартале вырос на 8% до 300 тыс. сотрудников, без учета персонала приобретенного им в мае First Republic Bank.

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