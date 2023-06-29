Крупнейшие банки США могут потерять $541 млрд

При негативном сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков.

При негативном сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков.

Как передает Report , об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США (ФРС).

ФРС проводит ежегодный стресс-тест финансовой системы США с 2008 года. В этом году тест проводился среди 23 системно значимых банков США.

Наиболее стрессовый сценарий этого года предполагал рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.