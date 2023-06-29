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Крупнейшие банки США могут потерять $541 млрд

Крупнейшие банки США могут потерять $541 млрд При негативном сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков.
Финансы
29 июня 2023 г. 22:48
Крупнейшие банки США могут потерять $541 млрд

При негативном сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США (ФРС).

ФРС проводит ежегодный стресс-тест финансовой системы США с 2008 года. В этом году тест проводился среди 23 системно значимых банков США.

Наиболее стрессовый сценарий этого года предполагал рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.

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