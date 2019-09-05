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Глава ВТБ: В мировой экономике не ожидается серьезного кризиса в обозримом будущем

Кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2008 года, не будет

Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает в обозримом будущем серьезного экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2008 года. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я не вижу такого кризиса, который серьезно повлиял бы на наше положение, а кризиса масштаба 2007-2008 годов я просто пока не могу предсказать", - сказал он.

При этом Костин отметил ряд существующих в мировой экономике проблем, выразив озабоченность в том числе торговым противостоянием США и Китая. "Я пока чувствую, что есть некоторые вопросы, которые еще тянутся с кризиса 2008 года, которые в полной мере не решены, в тяжелом положении находится европейский банковский сектор", - добавил глава банка.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. 

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