Глава ВТБ: В мировой экономике не ожидается серьезного кризиса в обозримом будущем

Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает в обозримом будущем серьезного экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я не вижу такого кризиса, который серьезно повлиял бы на наше положение, а кризиса масштаба 2007-2008 годов я просто пока не могу предсказать", - сказал он.

При этом Костин отметил ряд существующих в мировой экономике проблем, выразив озабоченность в том числе торговым противостоянием США и Китая. "Я пока чувствую, что есть некоторые вопросы, которые еще тянутся с кризиса 2008 года, которые в полной мере не решены, в тяжелом положении находится европейский банковский сектор", - добавил глава банка.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.