Кристина Дорош: Предлагаем технологии для развития бесконтактных платежей на транспорте в Азербайджане

Интервью Report с вице-президентом, региональным менеджером Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош

Интервью Report с вице-президентом, региональным менеджером Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош

- В сотрудничестве с Центробанком Азербайджана Visa реализует стратегию цифровых платежей. Каковы первые результаты?

- Мы искренне рады тому уровню сотрудничества, который установился у команды Visa с Центробанком Азербайджана. Я хочу подчеркнуть, что в ЦБА работает команда профессионалов, экспертов, которые глубоко понимают рынок и знают технологии. Они строят фундамент в виде правильного регулирования, что позволяет развиваться цифровым платежам и безналичной экономике качественно и быстро.

Одна из главных целей ЦБА и Visa, в том числе, – развитие безналичной экономики в стране и переход на цифровые платежи. У такого подхода есть огромные преимущества. Например, высокая прозрачность платежей, пополнение бюджета, возможность повышения уровня социальных выплат и т.д.

Поэтому мы очень активно сотрудничаем с Центробанком, а стратегия цифровых платежей безналичной экономики на 2021-2023 годы уже работает.

Уже можно констатировать, что одним из главных результатов, которого мы смогли добиться в Азербайджане, стала возможность оплаты мобильными устройствами. Такие платежи основаны на внедренной в 2019 году технологии токенизации Visa Token Service.

Этот запуск стал итогом работы ЦБА, который создал необходимые регуляторные условия для появления инноваций.



Токенизация дала возможность банкам создавать свои цифровые кошельки и эмитировать цифровые карты. Фундамент, заложенный этой технологией, позволил ApplePay и GooglePay начать предоставлять свои услуги на азербайджанском рынке. Сейчас любой гражданин страны может взять свою карту Visa, привязать ее к этим платежным сервисам и совершать оплаты при помощи смартфонов, умных часов или, например, платежного кольца, что очень удобно.

Человеку, который начал платить при помощи смартфона уже сложно вернуться к пластиковой карте. Телефон практически всегда с нами, к тому же на современных смартфонах даже можно не вводить PIN-код – устройство проводит идентификацию с помощью биометрических данных. Например, Face ID или Touch ID.

Скорость проникновения токенизированных платежей на рынок в Азербайджане намного превышает скорость в других странах. Граждане Азербайджана с гораздо большей охотой начинают использовать новые технологии, и таких примеров много.

- Возможно ли расширение совместных проектов? На сколько лет планируется продление?

- У коллег из ЦБА есть свои планы по дальнейшим этапам развития безналичной экономики Азербайджана, а Visa со своей стороны всегда будет доверенным партнером регулятора в реализации всех стратегических направлений.

В целом работа ведется планово, но иногда может появиться технология, которая не входила в наши планы, но ее внедрение целесообразно, что и делается.

- В Азербайджане правительство предпринимает шаги, чтобы сделать транспорт полностью безналичным. Что Visa может предложить в этом направлении?

- Это очень важный вопрос, поскольку в современном развитии "умных городов" транспорт является ключевой структурой. Это позволяет оплачивать поездки в любом виде транспорта банковской картой, смартфоном, умными часами и пр. быстро, удобно и безопасно. Особо актуально это для гостей Баку.

У компании Visa накоплен огромный опыт в этой сфере. Возможно, многие слышали, что мировыми рекордсменами по развитию транспортных систем являются Лондон, Торонто и, кстати, Киев, где тоже активно внедрены бесконтактные платежи в транспорте. Этот опыт мы, безусловно, используем в Азербайджане.

Например, бесконтактные платежи запущены на азербайджанской кольцевой железной дороге Баку-Сумгайыт. Мы сейчас обсуждаем с соответствующими структурами возможность развернуть эту систему максимально широко.

Азербайджан открыт к внедрению инноваций. Например, в прошлом году Visa впервые в стране и регионе из 17 стран, куда входит Грузия, Украина, СНГ и Юго-Восточная Европа, запустила в стране технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Она позволяет объединять оплаты за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, которая списывается единым платежом в конце дня. Сейчас сервис запущен на всех 14 станциях Бакинского кольцевого маршрута, оборудованных турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей.

Технология MTT дает возможность объединить все элементы транспортной инфраструктуры в одну. Например, утром вы можете выйти из дома, проехать на автобусе до станции метро, пересесть на этот транспорт, затем поехать в Сумгайыт на электричке, а в конце дня вернуться. За весь цикл транспортной цепочки вечером с вас будет списана сумма оплаты за все ваши поездки. К тому же данная технология позволяет транспортным операторам внедрить гибкое ценообразование на билеты и применять любого рода скидки и пересадочные тарифы.



Это очень интересная система, которая позволяет значительно оптимизировать потоки денежных средств внутри транспортных систем, избавиться от попыток мошенничества, уклонения от уплаты и так далее. Сейчас мы ведем диалог с заинтересованными структурами о возможности использования такого подхода в Азербайджане. Вопрос зависит от очень многих элементов в этой инфраструктуре, но мы активно над этим работаем.

- В последнее время участились случаи мошенничества с банковскими картами со стороны киберпреступников. Как ведется борьба с ними?

- В реальном мире, когда мы используем карту или телефон для оплаты, мошенничество, по сути, уже почти невозможно. Система разработана так, что взломать ее нельзя. Также с максимальным уровнем защиты от мошенников работает и система токенизации.

При этом мы понимаем, что с переходом большого количества бизнеса и платежей в онлайн среду возможности мошенников тоже увеличиваются. Visa уделяет этому огромное внимание. Для нас вопросы обеспечения кибербезопасности – краеугольный камень, вокруг него строится вся наша стратегия.

За последние пять лет Visa инвестировала 9 миллиардов долларов в развитие систем противодействия мошенничеству и мониторинга подобных операций, в том числе основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Это системы внутри Visa, которые позволяют нам защищать свою сеть VisaNet от попыток хакерских атак, и мы делаем это очень успешно. Также решения по противодействию мошенническим операциям мы предоставляем нашим партнерам.

Если бы лет 10 назад меня спросили, с кем Visa работает в Азербайджане, ответ был бы - с банками. Но рынок стремительно меняется, теперь мы работаем практически со всеми представителями финансового сектора в стране, включая финтех и государственный сектор.

- Как закрытие коммерческих банков влияет на деятельность Visa в нашей стране?

- Мы следим за ситуацией на рынке, но эти вопросы находятся в ведении ЦБА. В Азербайджане, как и в других странах, существует свое регулирование, которое определяет правила. Так что это данность рынка, с которой мы работаем. У нас существует стандартный процесс приема и вывода банков из системы. Поэтому не могу сказать, что это сильно влияет на нашу работу.

Безусловно, мы хотим, чтобы количество партнеров Visa росло, и мы предпринимаем все меры для того, чтобы новые банки, которые появляются, также становились членами нашей системы.

- Вместо увеличения использования виртуальных карт в эпоху цифровизации некоторые банки отменили их. Какова причина? Можно ли в ближайшее время полностью отказаться от физических карт?

- Раньше, когда технологии были еще не столь развиты, был такой тип карт, как виртуальный. На тот момент это было хорошее решение для тех клиентов, которые хотят использовать эту карту только для совершения операций онлайн. В этом случае физической карты не было – банк просто эмитировал учетную запись номера карты, используя которую можно было осуществлять операции в интернете.

Сегодня ситуация иная – у большинства банков есть удобные мобильные приложения, которые позволяют управлять своими покупками, в том числе в интернете, а также устанавливать лимиты и осуществлять другие операции. То есть человек может использовать основную карту, как в цифровой форме, так и в виде пластика, для покупок в интернете.

Возвращаясь к вопросу о пластике – по сути, вполне возможен полный отказ от него. Какое-то время некоторые люди все же будут использовать физические карты, потому что просто привыкли платить ими.



Но, наверное, со временем мы перестанем использовать пластик, так как смартфоны и другие устройства использовать для оплаты гораздо удобнее. Повторюсь, что люди, которые хоть раз попробовали заплатить смартфоном, уже вряд ли вернутся к физически картам.

- Что можете сказать про искусственный интеллект в финансовом секторе?

- У него огромный потенциал для обработки накопленной массы данных. Я уже упоминала инвестиции Visa в кибербезопаность и в AI в частности. И наша сеть уже использует искусственный интеллект для предотвращения мошеннических транзакций.

Например, вы всю жизнь платили своей банковской картой в Азербайджане, но никогда не расплачивались ею за рубежом. Если однажды система увидит, что вы оплатили покупку в другой стране, то она автоматически уведомит банк о подозрительной транзакции. Банк свяжется с вами, и если подтвердится, что вы совершали покупку, одобрит ее. А если нет - примет меры, чтобы обезопасить ваши деньги.

Как эти технологии будут развиваться и влиять на нашу жизнь еще предстоит увидеть.