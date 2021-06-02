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Кристина Дорош назначена главой кластера Центральная Азия и Азербайджан

Кристина Дорош назначена главой кластера Центральная Азия и Азербайджан С 2019 года Кристина Дорош была назначена на созданную должность регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона
Финансы
2 июня 2021 г. 11:14
Кристина Дорош назначена главой кластера Центральная Азия и Азербайджан
Кристины Дорош

Международная платежная система Visa объявила о назначении Кристины Дорош на должность вице-президента, регионального менеджера Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Как сообщили Report в компании Visa, она приступила к исполнению своих обязанностей с 1 июня.

В компании считают, что следуя за трансформационными преобразованиями в развитии новых технологий и нормативно-правовой среды, Visa изменила структуру кластера на Кавказе и в Центральной Азии и повысила уровень главы субрегиона Центральной Азии и Азербайджана до уровня вице-президента: "В своей новой роли Кристина Дорош сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в недавно созданном кластере Центральная Азия и Азербайджан, увеличивая ценность Visa для банков, торговцев и держателей карт. Это заслуженное признание достижений и профессионализма Кристины. Кристина - вдохновляющий лидер и наставник, поддерживающий развитие команды и продвигающий культуру признания".

«Мы очень рады назначению Кристины Дорош на должность вице-президента, главы кластера Центральная Азия и Азербайджан. Учитывая ее исключительные лидерские качества и опыт работы в разных странах, выдающийся рост Кристины в нашей компании – это заслуженное признание ее энтузиазма и постоянной поддержки разнообразия и расширения прав и возможностей женщин в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Я уверена, что Кристина добьется впечатляющих результатов, руководя нашей командой и поддерживая наших клиентов на пути развития цифровых
платежей в странах Центральной Азии и Азербайджане», - прокомментировала Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Последние пять лет в Visa Кристина занимала различные должности в сфере платежных решений и развития бизнеса. Помимо основных продуктов (дебет, кредит и премиум), она также руководит разработкой программ лояльности и направлением коммерческих карт, которые в комплексе являются основой для дальнейшего распространения электронных платежей. В 2019 году Кристина Дорош была назначена на созданную должность
регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона. Кристина находится в Алматы и с 1 июня приступила к руководству бизнесом Visa в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане - и Азербайджане.

«После впечатляющего опыта, полученного в работе в качестве руководителя команды профессионалов в Кавказском регионе, для меня большая честь возглавить управление бизнесом Visa в Центральной Азии и Азербайджане. Это захватывающая возможность предоставить нашим клиентам и партнерам большую ценность и внести свой вклад в переход к цифровой экономике во всем регионе. Я с нетерпением жду начала плодотворного сотрудничества с регуляторами, клиентами и партнерами для расширения нашего технологического присутствия на рынке», - сказала Кристина
Дорош.

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