Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы

Интервью Report с вице-президентом, региональным менеджером Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош

Интервью Report с вице-президентом, региональным менеджером Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош

- Как Вы уже знаете, в Азербайджане все чаще стали отказываться от наличных денег в пользу безналичных расчетов, поскольку сегодня это является более удобным и надежным способом оплаты. Согласно последним данным Visa, 59% населения Азербайджана владеет хотя бы одной банковской картой, еще 17% собираются оформить карту в ближайшие полгода. Какую в настоящее время Visa оказывает поддержку для дальнейшего развития финансовых институтов, расширения безналичных расчетов и внедрения новых методов оплаты в Азербайджане?

- Я рада, что Вы оперируете цифрами из исследования, которое Visa проводила в Азербайджане. Мы хотели понять, насколько сейчас велико проникновение безналичных средств оплаты в стране, что мотивирует людей использовать этот вид оплаты или, наоборот, в некоторой степени останавливает кого-то совершать безналичные операции.

Этот отчет полезен, чтобы понимать темпы развития безналичных платежей в Азербайджане и, нужно сказать, этот показатель не может не радовать.

Мы хотим, чтобы потребители тех стран, где мы работаем, а также домашние хозяйства, малый и средний бизнес имели все возможности для того, чтобы делать свою жизнь, которая сегодня так или иначе связана с платежами, легче. Чем удобнее, безопаснее и быстрее платеж в любой его форме, тем удобней становится наша жизнь. Поэтому мы, как платежная компания, как лидер в развитии платежных технологий, очень рады иметь возможность привносить в Азербайджан те знания и опыт, которые мы видим на других рынках.

Азербайджан, в силу восприимчивости людей к инновациям, во многом для нас становится страной активного внедрения новых технологий, и мы этому очень рады. Как пример я бы привела тот факт, что в 2019 году мы были первой компанией, запустившей в Азербайджане технологию Visa Token Service —это сервис, который позволяет превратить конфиденциальные данные клиентов в уникальный цифровой идентификатор – токен. Он не содержит 16-значный номер карты и CVV-код, что позволяет повысить безопасность при оплате в интернет-магазинах или на мобильных устройствах. И именно технология токенизации карты позволяет добавлять банковские карты в так называемые «цифровые кошельки» и использовать новые методы оплаты мобильными телефонами. Это техническое решение позволило создать фундамент для прихода в страну такого третьестороннего кошелька как Apple Pay.

Отвечая на ваш вопрос о том, какие меры предпринимает Visa, чтобы все больше и больше людей использовали электронные платежные средства, отмечу, что это не обязательно должна быть карта. Мы можем сегодня платить телефоном, часами, платежным кольцом. Поэтому речь уже идет не столько о карте, сколько о различных удобных способах оплаты.

Удобство — это главное, что заставляет нас с вами использовать или не использовать какие-то вещи. Прежде всего, платежи с использованием технологий Visa удобные, также они остаются безопасными, так как безопасность — это краеугольный камень всего, что мы делаем в компании. Ну и третье — это скорость. Простой пример покупки кофе: если раньше, чтобы его купить, надо было остановиться, достать кошелек из сумки, в нем найти три маната, например, заплатить и так далее, то сейчас я просто делаю прикосновение кольцом к POS-терминалу и иду дальше. Скорость, удобство и безопасность — то, что компания Visa приносит в Азербайджан, в том числе, своими решениями и своими технологичными продуктами.

- Стоит заметить, что именно благодаря вашим усилиям Apple Pay уже вышел на азербайджанский рынок, но на сегодня не все банки имеют доступ к этой системе. Ожидается ли расширение его применения в стране, и ведутся ли переговоры относительно прихода в Азербайджан других бесконтактных систем платежей, таких как Google Pay, PayPal и т.д.?

- Именно запуск Apple Pay стал одним из факторов такого скачка использования бесконтактных платежей в стране. И цифры роста очень внушительные: Азербайджан за 7-8 месяцев, которые прошли с момента запуска Apple Pay, преодолел тот путь, который другие страны проходили 2-3 года, с точки зрения увеличения количества использования этого способа платежа.

Вы помните, что в первую волну запуска попали несколько банков, что просто было связано с их технической готовностью. Сейчас и другие банки работают над своими проектами внедрения Apple Pay. Кроме этого, компания Visa тесно сотрудничает и очень рада поддержать выход на рынок таких систем, как Google Pay, PayPal, когда они будут готовы к этому.

- В транспортном секторе начали использоваться банковские карты, в частности, на электричках "Бакинской кольцевой железной дороги". Когда возможно будет расширить их использование на других видах транспорта или же внедрение единой транспортной карты?

- Одним из стратегических направлений для Visa является развитие транспортных решений и систем, потому что транспортом пользуются все и всегда: это важно для детей, которые идут в школу, это важно для пенсионеров, это важно для всех. Поэтому мы огромное внимание уделяем развитию транспортных систем с точки зрения приема карт к оплате.

Искренне рады продолжать сотрудничество с Азербайджанскими железными дорогами, в том числе в нашем совместном проекте "Бакинской кольцевой железной дороги", с тем, чтобы продолжать развивать систему приема карт к оплате на всех турникетах.

Глобально, во всем мире, есть также ряд очень интересных новых решений. Одно из них – технология Mobility&Transit Transaction Model (MTT). Она дает возможность объединять несколько поездок на разных видах транспорта в одну операцию, которая в течение дня будет списана с вашей карты. То есть утром, условно, вы можете проехать на такси, потом воспользоваться электричкой, автобусом, и вся эта цепочка вашего передвижения по городу накапливается в системе, а в конце дня происходит одна операция списания, и все. Это очень удобные технологии, и мы открыты к тому, чтобы внедрять подобные сервисы, в том числе и в столице Азербайджана на всех видах доступного транспорта.

Будем очень рады продолжить это партнерство для внедрения всего спектра транспортных технологий.

- Как известно, единая карта BakuKart на сегодня используется лишь в автобусах и метро. При этом охватывает лишь столицу, а, значит, в транспортном секторе за пределами Баку оплата проезда все еще производится наличными. Для внедрения единого транспортного решения по всей республике с какими структурами в настоящее время ведутся переговоры?

- Это сложные с точки зрения логистики решения, и мы готовы к обсуждению со всеми ключевыми партнёрами, со всеми стейкхолдерами на транспортном рынке для того, чтобы иметь возможность объединить всё это в одно MTT для эффективного развития транспортной системы Азербайджана.

Мы, предлагая эту систему, готовы вести переговоры с различными представителями транспортной экосистемы, в том числе в Баку.

Мы видим нашу роль в транспортных проектах как очень социальную, потому что считаем, что любой человек должен иметь возможность оплатить транспорт тем платежным средством, которое у него есть. Мы были рады внедрить это решение, чтобы оно работало на весь рынок и карты всех банков могут быть использованы для оплаты проезда в транспорте.

Так, проект "Бакинской кольцевой железной дороги" запускался в партнерстве с Международным банком Азербайджана, но на сегодня карты всех банков и платежных систем принимаются для оплаты проезда в электричках.

- Впервые в Азербайджане Visa совместно с Kapital Bank запустила решение Mobile POS для приема бесконтактных платежей на смартфоне. Насколько данный проект снизит расходы предпринимателей, поскольку при его использовании отпадает необходимость в установке POS-терминалов? И в чем отличия этого решения от других?

- Это очень хороший пример того, как Visa в партнерстве с банками на рынке помогает развивать инфраструктуру приема карт к оплате. POS-терминалы — привычные нам элементы приема оплат: мы знаем, как это работает. Но это достаточно дорогие устройства в силу своей технологической сложности. Поэтому банкам не всегда экономически целесообразно использовать POS-терминал, чтобы принимать платежи в маленьком магазинчике, где, например, продают цветы или кофе. Эти транзакции с достаточно низким чеком, а установка POS-терминала, его обслуживание и так далее являются достаточно дорогостоящими для банка. Поэтому они вынуждены эти расходы как-то компенсировать.

Решение, которое мы сейчас предлагаем, — это возможность использования мобильного телефона в качестве POS-терминала. Проще говоря, предприниматели получают возможность принимать платежи от клиентов на свой смартфон с NFC-модулем на базе Android.

Решение строится на основе технологии, которая называется Visa Tap to Phone (TTP, прикоснись к телефону). И мы были очень рады запустить этот проект в партнёрстве с Kapital Bank.

На телефон устанавливается соответствующее приложение, торговое предприятие проходит необходимую процедуру регистрации в банке, подписываются договоры — то есть всё, как должно быть, чтобы работа системы обеспечивалась очень стабильно и правильно. И в результате малое предприятие получит возможность принимать платежи сразу на мобильный телефон.

То есть, я подойду с кольцом, часами или картой, коснусь мобильного телефона и оплачу свою покупку. И это, на мой взгляд, является прорывным решением, которое позволит значительно увеличить сеть приема карт и других безналичных платежных средств там, где это раньше просто не было возможно относительно экономической целесообразности.

- Вы пока внедрили это решение с одним банком, а когда другие банки смогут подключиться?

- Да, Kapital Bank запустил этот проект. Мы открыты для работы со всеми банками, решение доступно на рынке, поэтому любой банк, который пожелает, может его внедрить. К слову, несколько проектов уже находятся в работе.

- Дело в том, что это будет очень выгодно малым и средним предпринимателям. А что будет с теми терминалами, которые у них установлены?

- Банк всегда найдет, где их использовать, потому что сеть приема платежей постоянно растет, потребность в терминалах есть. И полного замещения здесь не происходит, потому что в крупных торгово-сервисных предприятиях будут продолжать, как и сегодня, стоять POS-терминалы. Они удобны для крупных торгово-сервисных мероприятий, а Tap to Phone будет использоваться в новых сегментах, там, где POS-терминалов вообще не было.

Вы навряд ли могли заплатить за зелень на базаре картой, а сейчас у продавца может быть установлен Mobile Pos на основе TTP, с помощью которого мы сможем сделать оплату безналичным способом. То есть это не вопрос замещения, это вопрос расширения.

- С расширением безналичных расчетов учащаются случаи кибератак. Какие у вас есть предложения для их устранения, чтобы не снизить доверие к использованию карт?

- Я бы не говорила об учащении кибератак. В принципе, в мире мы наблюдаем тренд снижения мошенничества. Так как в физической среде те разработки, которые внедряем мы как компания Visa, наши партнеры, банковские структуры, ведут к тому, что мошенничество становится все более сложным занятием. В основе оплаты мобильным телефоном лежат такие технологии, как токенизация и т.д.

Чиповая технология, которая была фундаментом для всего этого, – это технология с очень высокой степенью защиты, и мошенник никаким образом не может проникнуть в эту систему. Поэтому мошенничество как бы перетекает в онлайн среду. Visa потому и лидер в направлении безопасных глобальных технологий на сегодня: на протяжении 60 лет существования нашей компании безопасность для нас всегда была основой основ.

То есть безопасность закладывается изначально в любое разрабатываемое решение. Какое бы ни было интересное, яркое и инновационное решение, если оно не может обеспечить по каким-то техническим причинам параметры безопасности, оно никогда не будет использовано компанией Visa.

Мы продолжаем уделять аспекту безопасности огромное внимание, мы будем делать это всегда, и благодаря этому, я думаю, мы заслужили доверие и наших банков-партнеров, и потребителей. Карта Visa – это гарантия безопасности платежей, а в качестве конкретных доказательств, наверное, могу сказать о том, что в течение последних пяти лет Visa инвестировала порядка 9 млрд долларов США в развитие, поддержку и совершенствование систем безопасности и сокращение случаев мошенничества. Это позволило нам, в частности, только в 2021 году благодаря решению Visa Advanced Authorization предотвратить мошенничество на сумму около 26 млрд долларов США.

- Каковы перспективы безналичных платежей в Азербайджане?

- Мы считаем, что перспективы, безусловно, огромные. У страны очень большой потенциал. Например, если говорить об общих затратах домохозяйства – personal consumption expenditure – это все средства, которые мы тратим как физическое лицо и как домохозяйство в течение года. Проникновение безналичных платежей в эту сумму пока еще остаётся достаточно низким: порядка 7% по Азербайджану. Это значит, что еще 93% являются другими формами платежей, в основном – наличные деньги. Поэтому конверсия этих наличных в безналичные – это тот огромный потенциал, который мы видим в стране для того, чтобы продолжать развивать безналичную экономику.

Кроме этого, все те новые направления использования безналичных платежей, которые сегодня открываются с помощью новых технологий, также добавляют этому потенциалу роста.