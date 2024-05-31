Кристель Местре: Противоминная деятельность нуждается в донорах и финансировании

Меры по борьбе с изменением климата, связанные с противоминной деятельностью, нуждаются в донорах и финансировании.

Меры по борьбе с изменением климата, связанные с противоминной деятельностью, нуждаются в донорах и финансировании.

Как передает Report, об этом заявила советник по стратегическому планированию Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Кристель Местре на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Она подчеркнула, что национальным финансовым органам стран крайне важно включить меры по борьбе с изменением климата в национальные стратегии действий в области охраны окружающей среды.