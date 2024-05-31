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Кристель Местре: Противоминная деятельность нуждается в донорах и финансировании

Кристель Местре: Противоминная деятельность нуждается в донорах и финансировании Меры по борьбе с изменением климата, связанные с противоминной деятельностью, нуждаются в донорах и финансировании.
Финансы
31 мая 2024 г. 16:20
Кристель Местре: Противоминная деятельность нуждается в донорах и финансировании

Меры по борьбе с изменением климата, связанные с противоминной деятельностью, нуждаются в донорах и финансировании.

Как передает Report, об этом заявила советник по стратегическому планированию Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Кристель Местре на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Она подчеркнула, что национальным финансовым органам стран крайне важно включить меры по борьбе с изменением климата в национальные стратегии действий в области охраны окружающей среды.

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Версия на английском языке Christelle Mestre: Urgent call for funding to address climate impact of mines

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