О нас

Кристалина Георгиева: 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики

Кристалина Георгиева: 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики Глобальный экономический рост в 2023 году упадет ниже 3%, поскольку последствия войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики продолжают проявляться.
Финансы
30 марта 2023 г. 19:52
Кристалина Георгиева: 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики

Глобальный экономический рост в 2023 году упадет ниже 3%, поскольку последствия войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики продолжают проявляться.

Как передает Report, об этом сказала управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Боаоского азиатского форума-2023.

По ее словам, 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики.

"Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал потрясения в банковском секторе в некоторых странах с развитой экономикой и еще более усложнил выбор политики", - сказала К.Георгиева.

Она считает, что сотрудничество и солидарность, два маяка света, на которые можно положиться, помогут справиться с грядущими вызовами.

"Сотрудничество уже преобразовало мировую экономику , углубив торговую интеграцию, что повысило доходы и уровень жизни во всем мире.

За последние 40 лет мировая экономика выросла втрое, а экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран - в 4 раза, что делает их крупнейшими бенефициарами. Только в Китае 800 миллионов человек вырвались из нищеты, поскольку страна все больше интегрируется в мировую экономику.

Аналогичным образом, для стран Азии торговая интеграция была ключевым фактором устойчивого роста ВВП на протяжении многих десятилетий, включая торговлю внутри региона, на долю которой в настоящее время приходится почти 50% от общего объема и где Китай является важнейшим центром .

Но мы также должны признать, что блага глобализации не распределяются поровну между странами и людьми. И мы узнали, что цепочки поставок необходимо сделать более безопасными и диверсифицированными.

Решение этих проблем требует прагматичного подхода — совместной работы там, где это наиболее важно, например, для оживления международной торговли на справедливой основе и диверсификации цепочек поставок, основанных только на экономической логике , но не на чем-то еще", - подчеркнула глава МВФ.

Исследование МВФ показывает, что долгосрочные издержки фрагментации торговли могут достигать 7% мирового ВВП, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии. Азия как регион с высокой степенью интеграции больше всего пострадает от безудержной фрагментации, считает она.

"Сотрудничество идет рука об руку с солидарностью с теми, кто больше всего в ней нуждается. За последние три года особенно сильно пострадали малообеспеченные и уязвимые страны и люди.

Все начинается дома, когда правительства защищают уязвимых людей в своих странах. Это означает фискальную политику, направленную на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся или наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности или кризиса стоимости жизни.

И это также означает, что страны с относительно более сильным положением помогают уязвимым членам нашего глобального сообщества. Учитывая высокие процентные ставки и обесценивание многих валют, это особенно важно для стран, испытывающих долговые трудности. Нам срочно нужны более быстрые и эффективные глобальные механизмы для обеспечения урегулирования задолженности этих стран.

В конце концов, создание таких механизмов принесло бы значительные выгоды как должникам, так и кредиторам. Успех устранит один важный источник неопределенности глобальной картины. В связи с этим приветствуется участие Китая в Общей рамочной программе и в новом Круглом столе по вопросам глобального суверенного долга.

Солидарность также должна распространяться на будущие поколения — и нигде это не имеет большего значения, чем в борьбе с изменением климата, особенно в Азии с ее высокой плотностью населения и подверженностью климатическим потрясениям. Это также место, где можно ускорить переход к зеленой экономике, предлагая столь необходимые возможности для роста и создания рабочих мест", - подытожила К.Георгиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kristalina Georgieva: 2023 will be another difficult year, with global growth falling under 3%
Версия на азербайджанском языке Kristalina Georgieva: "2023-cü ildə qlobal iqtisadi artım 3 %-dən aşağı enəcək"

Другие новости из категории

Чистая прибыль Meqa Sığorta снизилась на 4%
Чистая прибыль "Meqa Sığorta" снизилась на 4%
30 марта 2023 г. 18:58
ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему
ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему
30 марта 2023 г. 18:38
В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов
В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов
30 марта 2023 г. 17:02
Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4%
Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4%
30 марта 2023 г. 16:26
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%
30 марта 2023 г. 15:45
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 45%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 45%
30 марта 2023 г. 15:21
Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 28%
Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 28%
30 марта 2023 г. 14:23
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31%
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31%
30 марта 2023 г. 14:07
Продажи на валютном аукционе в Азербайджане снизились на 43%
Продажи на валютном аукционе в Азербайджане снизились на 43%
30 марта 2023 г. 13:23
В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос вдвое
В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос вдвое
30 марта 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi