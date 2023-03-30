Кристалина Георгиева: 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики

Глобальный экономический рост в 2023 году упадет ниже 3%, поскольку последствия войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики продолжают проявляться.

Глобальный экономический рост в 2023 году упадет ниже 3%, поскольку последствия войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики продолжают проявляться.

Как передает Report, об этом сказала управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Боаоского азиатского форума-2023.

По ее словам, 2023 год станет еще одним трудным годом для мировой экономики.

"Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал потрясения в банковском секторе в некоторых странах с развитой экономикой и еще более усложнил выбор политики", - сказала К.Георгиева.

Она считает, что сотрудничество и солидарность, два маяка света, на которые можно положиться, помогут справиться с грядущими вызовами.

"Сотрудничество уже преобразовало мировую экономику , углубив торговую интеграцию, что повысило доходы и уровень жизни во всем мире.

За последние 40 лет мировая экономика выросла втрое, а экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран - в 4 раза, что делает их крупнейшими бенефициарами. Только в Китае 800 миллионов человек вырвались из нищеты, поскольку страна все больше интегрируется в мировую экономику.

Аналогичным образом, для стран Азии торговая интеграция была ключевым фактором устойчивого роста ВВП на протяжении многих десятилетий, включая торговлю внутри региона, на долю которой в настоящее время приходится почти 50% от общего объема и где Китай является важнейшим центром .

Но мы также должны признать, что блага глобализации не распределяются поровну между странами и людьми. И мы узнали, что цепочки поставок необходимо сделать более безопасными и диверсифицированными.

Решение этих проблем требует прагматичного подхода — совместной работы там, где это наиболее важно, например, для оживления международной торговли на справедливой основе и диверсификации цепочек поставок, основанных только на экономической логике , но не на чем-то еще", - подчеркнула глава МВФ.

Исследование МВФ показывает, что долгосрочные издержки фрагментации торговли могут достигать 7% мирового ВВП, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии. Азия как регион с высокой степенью интеграции больше всего пострадает от безудержной фрагментации, считает она.

"Сотрудничество идет рука об руку с солидарностью с теми, кто больше всего в ней нуждается. За последние три года особенно сильно пострадали малообеспеченные и уязвимые страны и люди.

Все начинается дома, когда правительства защищают уязвимых людей в своих странах. Это означает фискальную политику, направленную на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся или наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности или кризиса стоимости жизни.

И это также означает, что страны с относительно более сильным положением помогают уязвимым членам нашего глобального сообщества. Учитывая высокие процентные ставки и обесценивание многих валют, это особенно важно для стран, испытывающих долговые трудности. Нам срочно нужны более быстрые и эффективные глобальные механизмы для обеспечения урегулирования задолженности этих стран.

В конце концов, создание таких механизмов принесло бы значительные выгоды как должникам, так и кредиторам. Успех устранит один важный источник неопределенности глобальной картины. В связи с этим приветствуется участие Китая в Общей рамочной программе и в новом Круглом столе по вопросам глобального суверенного долга.

Солидарность также должна распространяться на будущие поколения — и нигде это не имеет большего значения, чем в борьбе с изменением климата, особенно в Азии с ее высокой плотностью населения и подверженностью климатическим потрясениям. Это также место, где можно ускорить переход к зеленой экономике, предлагая столь необходимые возможности для роста и создания рабочих мест", - подытожила К.Георгиева.