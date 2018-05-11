Криптовалюты дешевеют

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Криптовалюта биткоин сегодня утром опустилась в цене ниже 9 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 4,14%, до 8 974 долларов, на GDAX — на 3,42%, до 8 970 долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 3,5%, до 735 доллара, Ripple - на 5,6%, до 0,76 доллара, Bitcoin Cash - на 6,71%, до 1 543 долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 418,05 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,6% всего рынка криптовалют.