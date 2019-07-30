Facebook может приостановить запуск своей криптовалюты

Криптовалютный проект Libra может быть закрыт, сообщили представители Facebook в отчетности за второй квартал 2019 года, подготовленный для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как передает Report со ссылкой на РБК, компания объяснила подобный вариант давлением со стороны финансового регулятора, с которым столкнулся проект после анонса социальной сети, пишет The Block.



«Нет гарантий того, что Libra или связанные с ней продукты и сервисы будут запущены в срок или вообще», — говорится в докладе.



В Facebook подчеркнули, что могут приостановить разработку Libra или пресечь ее из-за регуляторной неопределенности в сфере цифровых денег. В компании отметили, что не имеют достаточного опыта работы с криптовалютами или блокчейном, что может негативно повлиять на способность создания продуктов подобного рода.



«Мы понесем повышенные издержки в связи с участием в Libra Associations, разработкой и продвижением подобных продуктов и сервисов. Наши инвестиции могут оказаться неэффективными. Это может негативно повлиять на наш бизнес, репутацию или финансовые показатели», — заявили в Facebook.



На прошлой неделе Марк Цукерберг сообщил, что проект Libra не будет запущен без получения разрешения регуляторов. Глава социальной сети подчеркнул, что в компании ожидали множества вопросов со стороны представителей власти и готовы на них ответить



