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Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве Крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности.
Финансы
11 ноября 2022 г. 20:51
Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности.

Как передает Report, об этом компания сообщила в Twitter.

В сообщении сказано, что основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид покидает пост главы компании. Его место временно займет Джон Джей Рэй III.

Сэм Бэнкман-Фрид считался одним из самых мудрых и влиятельных людей в криптоиндустрии, влиятельной фигурой в Вашингтоне, который лоббировал формирование правил регулирования криптовалют. Его состояние сократилось с 24 миллиардов долларов до менее одного миллиарда за прошедшую неделю.

Проблемы FTX начались в начале ноября, когда вышло расследование портала CoinDesk, заявившего о неплатежеспособности биржи. За этим последовала незамедлительная реакция инвесторов, опасающихся потери своих средств, - держатели токенов начали массово выводить деньги с биржи.

Попытки продать FTX конкурирующей Binance не увенчались успехом, так как она вышла из сделки после изучения положения дел в компании. Токен FTT потерял в цене более чем 90 процентов.

В общей сложности FTX задолжала 8 миллиардов долларов, и руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности. Это событие стало потрясением для мира криптовалют и крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

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