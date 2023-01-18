Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале

Американская криптовалютная биржа Coinbase Global анонсировала уход с японского рынка в следующем месяце.

Американская криптовалютная биржа Coinbase Global анонсировала уход с японского рынка в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Coinbase.

"Ввиду сложившихся рыночных условий наша компания приняла сложное решение приостановить операции в Японии и провести полный пересмотр нашего бизнеса в стране", - сообщили в компании.

У японских клиентов компании есть время до 16 февраля, чтобы вывести с биржи свои средства. После этой даты оставшиеся средства в криптовалютах будут переведены в иены и направлены на специальный счет Бюро по юридическим вопросам.

Несколько недель назад о прекращении операций в Японии объявил другой криптовалютный гигант, биржа Kraken.

Акции Coinbase дешевеют на 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании взлетела на 54%, однако за период 12 месяцев рыночная стоимость рухнула на 75% и составляет сейчас 11,3 млрд долларов.