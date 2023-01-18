О нас

Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале

Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале Американская криптовалютная биржа Coinbase Global анонсировала уход с японского рынка в следующем месяце.
Финансы
18 января 2023 г. 16:46
Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале

Американская криптовалютная биржа Coinbase Global анонсировала уход с японского рынка в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Coinbase.

"Ввиду сложившихся рыночных условий наша компания приняла сложное решение приостановить операции в Японии и провести полный пересмотр нашего бизнеса в стране", - сообщили в компании.

У японских клиентов компании есть время до 16 февраля, чтобы вывести с биржи свои средства. После этой даты оставшиеся средства в криптовалютах будут переведены в иены и направлены на специальный счет Бюро по юридическим вопросам.

Несколько недель назад о прекращении операций в Японии объявил другой криптовалютный гигант, биржа Kraken.

Акции Coinbase дешевеют на 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании взлетела на 54%, однако за период 12 месяцев рыночная стоимость рухнула на 75% и составляет сейчас 11,3 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Изменилось распределение долей акционеров банка Азербайджана
Изменилось распределение долей акционеров банка Азербайджана
18 января 2023 г. 16:09
Может ли возродиться лизинговый рынок в Азербайджане?
Может ли возродиться лизинговый рынок в Азербайджане?
18 января 2023 г. 13:32
ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев
ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев
18 января 2023 г. 11:47
В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение
В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение
18 января 2023 г. 11:38
Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США
Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США
18 января 2023 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)
18 января 2023 г. 09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2023)
18 января 2023 г. 09:11
Центробанк Азербайджана: Будут рассмотрены укрепления долговой устойчивости
Центробанк Азербайджана: Будут рассмотрены укрепления долговой устойчивости
18 января 2023 г. 00:21
EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро
EBRD выделил 50,6 млн евро на модернизацию тбилисского метро
17 января 2023 г. 16:57
Чистая прибыль Kapital Bank выросла на 71% 
Чистая прибыль Kapital Bank выросла на 71% 
17 января 2023 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi