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Криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes

Криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance инвестировала 200 млн долларов США в Forbes.
Финансы
10 февраля 2022 г. 21:30
Криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance инвестировала 200 млн долларов США в Forbes.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн и глава подразделения криптобиржи Binance Labs Билл Чин присоединятся к совету директоров Forbes по окончании сделки. Ожидается, что объединение завершится в первом квартале 2022 года.

Как заявил основатель международной блокчейн-экосистемы Чанпэн Чжао, "средства массовой информации являются важной составляющей для просвещения потребителей", и финансирование в Forbes поможет изданию стать "платформой для анализа инвестиций". Исполнительный директор журнала Майк Федерле подчеркнул, что благодаря этим инвестициям у Forbes "теперь есть опыт, связи и ресурсы ведущей мировой криптобиржи".

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