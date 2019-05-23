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Центробанк России готов обсудить выпуск криптовалюты с привязкой к золоту

Криптовалюта может быть выпущена с привязкой к золоту

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о возможности рассмотреть привязанную к золоту криптовалюту в качестве средства для расчетов с другими странами. 

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», банк рассмотрит такое предложение со стороны Госдумы, отметила глава ЦБ.

«Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ является противником встраивания криптовалют в денежную систему страны.

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