Центробанк России готов обсудить выпуск криптовалюты с привязкой к золоту

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о возможности рассмотреть привязанную к золоту криптовалюту в качестве средства для расчетов с другими странами.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», банк рассмотрит такое предложение со стороны Госдумы, отметила глава ЦБ.

«Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ является противником встраивания криптовалют в денежную систему страны.