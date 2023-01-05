О нас

Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на 50 млн долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требовани
Финансы
5 января 2023 г. 09:52
Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на 50 млн долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

По его данным, допущенные биржей нарушения "сделали Coinbase уязвимой для серьезного преступного поведения, включая мошенничество, возможное отмывание денег, а также предполагаемую деятельность, связанную с материалами, касающимися сексуального насилия над детьми, и незаконный оборот наркотиков".

"В дополнение к штрафу Coinbase согласилась инвестировать дополнительно 50 млн долларов в соблюдение законодательства США в течение следующих 2 лет, чтобы исправить проблемы и улучшить свою программу соответствия, утвержденную DFS", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что американские власти заподозрили оператора криптовалютной биржи в том, что он позволил американским гражданам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги, что противоречит законодательству США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Coinbase to pay $50M for violating anti-money laundering laws

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)
5 января 2023 г. 09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2023)
5 января 2023 г. 09:22
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 26%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 26%
3 января 2023 г. 16:30
Банковские сбережения населения Азербайджана выросли на 28%
Банковские сбережения населения Азербайджана выросли на 28%
3 января 2023 г. 15:26
Оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 42%
Оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 42%
3 января 2023 г. 15:10
S&P рассказал о последствиях изменения курса доллара в 2023 году
S&P рассказал о последствиях изменения курса доллара в 2023 году
3 января 2023 г. 14:51
Объем кредитных вложений в азербайджанскую экономику вырос на 21%
Объем кредитных вложений в азербайджанскую экономику вырос на 21%
3 января 2023 г. 13:43
Объем чистых иностранных активов азербайджанских банков возрос на 18%
Объем чистых иностранных активов азербайджанских банков возрос на 18%
3 января 2023 г. 12:45
Обнародован объем иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику
Обнародован объем иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику
3 января 2023 г. 12:30
Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
3 января 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi