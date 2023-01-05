Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на 50 млн долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требовани

Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на 50 млн долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

По его данным, допущенные биржей нарушения "сделали Coinbase уязвимой для серьезного преступного поведения, включая мошенничество, возможное отмывание денег, а также предполагаемую деятельность, связанную с материалами, касающимися сексуального насилия над детьми, и незаконный оборот наркотиков".

"В дополнение к штрафу Coinbase согласилась инвестировать дополнительно 50 млн долларов в соблюдение законодательства США в течение следующих 2 лет, чтобы исправить проблемы и улучшить свою программу соответствия, утвержденную DFS", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что американские власти заподозрили оператора криптовалютной биржи в том, что он позволил американским гражданам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги, что противоречит законодательству США.