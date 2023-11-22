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Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности

Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря. После этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.
Финансы
22 ноября 2023 г. 10:53
Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности

Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря. После этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.

Как передает Report, это следует из заявления биржи.

"С большим сожалением сообщаем вам, что компания Bittrex Global приняла решение о прекращении своей деятельности", - сказано в сообщении.

В марте криптобиржа прекратила деятельность в США, заявив, что для нее невыгодно продолжать работать в нынешней нормативной и экономической среде США. Нормативные требования часто неясны и применяются без надлежащего обсуждения или участия, что приводит к "неравномерной" конкурентной среде.

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