Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности

Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря. После этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.

Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря. После этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.

Как передает Report, это следует из заявления биржи.

"С большим сожалением сообщаем вам, что компания Bittrex Global приняла решение о прекращении своей деятельности", - сказано в сообщении.

В марте криптобиржа прекратила деятельность в США, заявив, что для нее невыгодно продолжать работать в нынешней нормативной и экономической среде США. Нормативные требования часто неясны и применяются без надлежащего обсуждения или участия, что приводит к "неравномерной" конкурентной среде.