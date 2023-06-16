Криптобиржа Binance прекратит работу в Нидерландах с 17 июня

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 17 июня прекратит предоставление своих услуг пользователям из Нидерландов, поскольку ей не удалось получить лицензию на осуществление финансово-биржевой деятельности в юрисдикции королевства.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 17 июня прекратит предоставление своих услуг пользователям из Нидерландов, поскольку ей не удалось получить лицензию на осуществление финансово-биржевой деятельности в юрисдикции королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финансовой организации, распространенном в пятницу.

"С сожалением вынуждены объявить, что Binance покидает рынок Нидерландов. Регистрация новых пользователей [в этой юрисдикции] прекращается сразу после публикации [этого заявления]. С 00:00 17 июня 2023 года во всемирному координированному времени пользователям платформы - резидентам королевства будет доступен только вывод средств, а покупка [активов], торговля [ими] или [операции по] депозитам будут прекращены", - указано в нем.

Представители биржи поясняют, что такой шаг вызван тем, что организации не удалось получить статус провайдера услуг по работе с виртуальными активами (VASP) у госрегулятора Нидерландов. Binance продолжит добиваться предоставления ей лицензии на работу в королевстве, отмечается в заявлении организации.