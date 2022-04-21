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Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.
Финансы
21 апреля 2022 г. 10:40

Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.

Как передает Report со ссылкой на РБК, сообщение об этом появилось в чате поддержки биржи.

"Учетные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышает 10 тыс. евро, будут переведены в режим только для вывода средств. С этого момента такие клиенты биржи не смогут торговать на ней или вносить дополнительные средства на свои счета", - сообщила биржа.

При этом, Binance пока не планирует прекращать работу в России, но поддержит санкции, если того потребует международное сообщество.

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