Кредитование регионов Азербайджана сократилось на 5%

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Кредитование регионов Азербайджана в годовом сравнении сократилось на 106,1 млн манатов или 4,8% и на 1 июня составило 2,114 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на месячный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, на долю регионов пришлось 17,7% общих кредитных вложений в экономику страны. Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (513,5 млн манатов). Здесь же зафиксирована самая высокая средняя процентная ставка по кредитам в размере 22,8% годовых.

Отметим, что согласно отчету, на 1 июня 2018 года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 11,946 млрд манатов. Из них 9,832 млрд манатов или 82,3% приходится на долю Баку. Средняя процентная ставка по кредитам равна 12,0% по стране, 10,4% - по Баку, 8,6-22,8% - по регионам.