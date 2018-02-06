Кредитование регионов Азербайджана сократилось на 19%

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Кредитование регионов Азербайджана в годовом сравнении сократилось на 461,4 млн манатов или 18,87% и на 1 января составило 1 984 465,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, на долю регионов пришлось 16,88% общих кредитных вложений в экономику страны, что на 2,01 п.п. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (471,8 млн манатов). Здесь же зафиксирована самая высокая процентная ставка по кредитам в размере 22,7% годовых.

Отметим, что согласно отчету, на 1 января 2018 года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 11,758 млрд манатов. Из них 9,773 млрд манатов или 83,12% приходится на долю Баку. Средняя процентная ставка по кредитам равна 11,8% по стране, 10,3% - по Баку, 8,6-22,7% - по регионам.