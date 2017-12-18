Кредитование регионов Азербайджана сократилось на 17%

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Кредитование регионов Азербайджана в годовом сравнении сократилось на 415 млн манатов или 16,74% и на 1 ноября 2017 года составило 2,064 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, на долю регионов пришлось 16,99% общих кредитных вложений в экономику страны, что на 1,32% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (494,6 млн манатов). Здесь же зафиксирована самая высокая процентная ставка по кредитам в размере 22,6% годовых.

Отметим, что согласно отчету, на 1 ноября 2017 года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 12,152 млрд манатов. Из них 10,088 млрд манатов или 83,01% приходится на долю Баку. Средняя процентная ставка по кредитам равна 12,0% по стране, 10,6% - по Баку, 8,5-22,6% - по регионам.