Кредитование регионов Азербайджана снизилось на 20%

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Процесс кредитования регионов Азербайджана в годовом сравнении снизился на 502 млн манатов или 19,6% и на 1 сентября 2017 года составил 2 062 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, на долю регионов пришлось 16,66% общих кредитных вложений в экономику страны.

Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (504 млн манатов). Здесь же зафиксирована самая высокая процентная ставка по кредитам в размере 22,0% годовых.

Отметим, что согласно отчету, на 1 сентября 2017 года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 12 377 млн манатов. Из них 10 314 млн манатов или 83,34% приходится на долю Баку. Средняя процентная ставка по кредитам равна 12,0% по стране, 10,6% - по Баку, 8,6-22,0% - по регионам.