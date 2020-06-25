Кредитование по гослинии сократилось на 20%

В январе-мае этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выданы ипотечные кредиты на 74,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем кредитов, рефинансированных фондом, сократился в 9,6 раза - до 12,6 млн манатов.

Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств вырос на 87,5% - до 75 млн манатов.

Сумма выделенных фонду из госбюджета средств, увеличившись на 89%, составила 75,6 млн манатов.