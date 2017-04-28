Кредиторы выразили недовольство узким составом Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Физические лица, принявшие участие на первом заседании Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard, выразили недовольство тем, что в комитет вошло всего лишь 20 человек.

Как сообщает Report, они обеспокоены тем, что их интересы не будут учитываться в полной мере при возврате денежных средств.

Исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов отметил, что нет никаких оснований для беспокойства, и включение всех 150 тыс. кредиторов в состав комитета и их участие на всех заседаниях технически невозможно. Вместе с тем он не исключил расширение состава Кредиторского комитета.

Затем несколько кредиторов были избраны членами комитета по их собственной инициативе.