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    Кредиторы выразили недовольство узким составом Кредиторского комитета Bank Standard

    Исполнительный директор ADIF Азад Джавадов не исключил расширение состава комитета

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Физические лица, принявшие участие на первом заседании Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard, выразили недовольство тем, что в комитет вошло всего лишь 20 человек.

    Как сообщает Report, они обеспокоены тем, что их интересы не будут учитываться в полной мере при возврате денежных средств.

    Исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов отметил, что нет никаких оснований для беспокойства, и включение всех 150 тыс. кредиторов в состав комитета и их участие на всех заседаниях технически невозможно. Вместе с тем он не исключил расширение состава Кредиторского комитета.

    Затем несколько кредиторов были избраны членами комитета по их собственной инициативе.

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