Кредиторы Bank Standard хотят отслеживать процесс возвращения долгов банка

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Основную часть кредитного портфеля ликвидируемого Bank Standard составляют крупные кредиты, выданные нескольким юридическим лицам.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Кредиторского комитета банка Акрам Гасанов.

По его словам, ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) не в состоянии получить деньги у этих компаний.

"Миллионы манатов переданы какой-то фирме, обществу с ограниченной ответственностью. Руководство фонда видит, что у компании сегодня ничего нет, залога нет, к тому же, за ней стоит какой-то чиновник, по поручению которого взяты деньги в банке, и думает, что все равно не сможет получить деньги обратно, и списывает кредит. Поэтому кредиторы сами должны следить за процессом возвращения долгов", - отметил А.Гасанов.

Кредиторы встретили эти предложения положительно. Наряду с этим, они предложили обратиться в соответствующие государственные структуры для принятия мер в отношении бывших должностных лиц Bank Standard. А.Гасанов заявил, что поддерживает это предложение. Он отметил, что направит обращение в Центробанк Азербайджана, Палату надзора за финансовыми рынками и Генпрокуратуру по поводу лиц, не участвовавших в беззакониях, но закрывавших на них глаза.