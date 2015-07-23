​Кредитный рейтинг Международного банка Азербайджана может быть повышен

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch заявляет, что финансовое оздоровление может оказать благоприятное влияние на рейтинги Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report, агентство отмечает, что запланированный выкуп проблемных активов и последующая приватизация банка может оказать умеренно позитивное влияние на кредитоспособность и рейтинги банка.

Отметим, что 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. Согласно указу, государственная небанковская финансовая организация ЗАО "Аграркредит" выпустит гарантированные государством облигации и использует поступления от эмиссии для приобретения ряда обесцененных и/или высокорисковых активов у МБА.

Если этот процесс будет осуществлен, это может привести к повышению рейтинга устойчивости банка. По мнению Fitch, размер проблемных активов МБА является значительным, несмотря на то что неработающие кредиты и пролонгированные кредиты находились лишь на умеренном уровне 7,2% и 6,6% от валовых кредитов в конце 2014 года соответственно.

По оценкам агентства, другие высокорисковые кредиты в числе крупнейших кредитов банка составляли около 1 млрд. манатов (11% валовых кредитов) в конце 1 квартала 2015 года. Дополнительные сложности с качеством активов и корпоративного управления связаны со старым портфелем векселей (около 700 млн. манатов, за вычетом резервов под обесценение кредитов), наибольшая часть которого связана со строительными проектами в России с высокими рисками незавершения. Покрытие проблемных кредитов резервами находилось на приемлемом уровне в 135% в конце 2014 года, однако пролонгированные кредиты, крупные высокорисковые кредиты и портфель векселей вместе в три раза превышали основной капитала по методологии Fitch в конце 2014 года.

Fitch отмечает, что если продажа проблемных активов и запланированный взнос капитала приведут к заметному укреплению капитализации МБА, может быть рассмотрена возможность повышения рейтингов банка.