Кредитный рейтинг Азербайджана: время для справедливой оценки?

Кредитный рейтинг страны – это своего рода финансово-инвестиционный паспорт, отражающий ее экономическую стабильность, способность обслуживать долги и привлекать инвестиции. Азербайджан, из года в год демонстрирующий значительный экономический рост, тем н

Кредитный рейтинг страны – это своего рода финансово-инвестиционный паспорт, отражающий ее экономическую стабильность, способность обслуживать долги и привлекать инвестиции. Азербайджан, из года в год демонстрирующий значительный экономический рост, тем не менее, обладает кредитными рейтингами ниже, чем некоторые страны с менее развитой экономикой. Такое несоответствие вызывает ряд вопросов.

На днях президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что правительство видит позитивные изменения в отношении ведущих международных рейтинговых агентств к Азербайджану. Однако, глава государства также добавил, что международный рейтинг заслуживает более высокого уровня, чем нынешний, а ведущие рейтинговые агентства по каким-то определенным причинам пока демонстрируют более скромный подход.

Какой рейтинг у Азербайджана сейчас?

В прошлом году три ведущих мировых агентства – Standard&Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s – подтвердили относительно высокий кредитный рейтинг Азербайджана, ссылаясь на сильные фискальные резервы и внешние балансы в качестве ключевых преимуществ.

Moody's повысило прогноз по рейтингу до позитивного ("Ва1", “позитивный”), отражая оптимизм в отношении диверсификации экономики. Fitch Ratings повысило сам рейтинг ("ВВВ-", “стабильный”), а S&P сохранило стабильный прогноз по рейтингам ("ВВ+/В", “стабильный”).

Инвестиционный рейтинг "ВВВ-" от Fitch Ratings вернулся к Азербайджану спустя почти 9 лет. Тогда, в феврале 2016 года, решение о снижении рейтинга было принято после резкого падения цен на нефть и последовавшими за этим в 2015 году двумя девальвациями. Однако, благодаря предпринятым правительством мерам в последующие годы экономика страны вернулась на траекторию уверенного роста и даже успела успешно пережить пандемию COVID-19.

Два других агентства пока не присудили Азербайджану инвестиционный рейтинг, но в обоих случаях республика находится в одном шаге от него. У Moody’s инвестрейтинг начинается с "Ваа", у S&P, как и у Fitch, с "ВВВ-".

Почему инвестиционный рейтинг так важен?

Инвестиционный уровень означает, что эмитент считается надежным заемщиком с низким риском дефолта. Учитывая, что на кредитный рейтинг влияет несколько макроэкономических факторов, включая внешний баланс, сальдо счета текущих операций, фискальные излишки, государственный долг, денежно-кредитную политику, экономический рост и эффективность госинститутов, наличие более высокого рейтинга говорит о том, что страна стабильна, безопасна для бизнеса и может служить привлекательным назначением для инвестиций.

Вдобавок, государства с высоким рейтингом могут привлекать займы на международных рынках капитала на более выгодных условиях, то есть под более низкие процентные ставки. Это позволяет снизить долговую нагрузку на бюджет и направить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие.

Высокий кредитный рейтинг повышает международный авторитет страны, укрепляя ее позицию на мировой арене, а также доверие к национальной валюте. Кроме того, инвестиционный рейтинг оказывает положительное влияние на различные сектора экономики. Например, компании могут получить более легкий доступ к финансированию и привлекать инвестиции для расширения производства и реализации новых проектов. Высокий рейтинг также способствует развитию рынка ценных бумаг и повышает его привлекательность для инвесторов.

По этим причинам повышение кредитного рейтинга является стратегической целью для любого государства, так как это поддерживает устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения и укрепление международного авторитета.

С кем Азербайджан находится в одной рейтинговой группе?

Следует понимать, что методология присвоения кредитного рейтинга тремя ведущими агентствами S&P, Moody’s и Fitch Ratings, имея свои схожести, все же отличается. Поэтому “кредитные соседи” Азербайджана разнятся в зависимости от того, какое агентство присвоило стране рейтинг.

Например, S&P присвоило такой же рейтинг ("ВВ+") Панаме, Оману, Марокко и Колумбии. У Fitch Ratings список немного другой: инвестиционным рейтингом "ВВВ-" наряду с нашей страной обладают Греция, Индия, Мексика и Румыния. Одногруппники Азербайджана по методологии Moody’s ("Ва1") – это Бразилия, Греция, Гватемала, Марокко и Оман.





При этом рейтинг Азербайджана выше, чем у ряда стран с крупной экономикой. Например, Турции ("ВВ-"), Иордании ("В+"), Египта ("В-"), Пакистана ("ССС+"), Ирака ("В-"), Узбекистана ("ВВ-") и Южной Африки ("ВВ-").

Почему Азербайджан заслуживает более высокий рейтинг?

По многим экономическим индикаторам Азербайджан уже сейчас опережает страны с рейтингом такого же уровня или даже выше.

Например, чистая внешняя кредиторская позиция Азербайджана по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 154% ВВП (данные Fitch) – это самый сильный показатель среди суверенных стран с рейтингом "BBB". Агентство также ожидает, что в ближайшие годы текущий счет платежного баланса страны сохранит профицитность и останется самым высоким в категории "BBB".

Суверенные активы в иностранной валюте достигли 72 млрд долларов США в 2024 году, что значительно превышает показатели 2010 года, когда агентство впервые повысило суверенный рейтинг до инвестиционного уровня. Чистая суверенная позиция активов Азербайджана, прогнозируемая на уровне 71% ВВП в 2024 году, останется самой высокой среди суверенных стран с рейтингами "BBB" и "A", отмечает Fitch.

Внешний долг в абсолютном выражении снизился в последние годы и на ближайший период госдолг Азербайджана сохранится на одном из самых низких показателей среди суверенных эмитентов инвестиционного уровня Fitch – то есть, не только в группе "ВВВ", но и среди всех групп инвестиционного уровня – от "ВВВ" до "ААА".

В свою очередь, S&P отмечает, что Азербайджан значительно более прозрачен, чем многие страны с таким же рейтингом (например, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива), в отношении структуры активов суверенного фонда благосостояния. Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) публикует подробные аудированные годовые отчеты с детальной информацией о категориях своих инвестиций.

Moody’s также неоднократно указывал на высокую бюджетную дисциплину и эффективность фискальной политики Азербайджана. Агентство отмечало значительное улучшение консолидированного фискального баланса, который перешел от дефицита в 6% ВВП в 2020 году до профицита в 8% в 2023 году.

Хотя государственный бюджет остается дефицитным, он незначителен и в течение последних лет составлял около 1-3% ВВП. “Фискальная гибкость в периоды стресса – благодаря эффективному использованию фискальных резервов – и быстрое возвращение к осторожной бюджетной политике впоследствии свидетельствуют о надежном управлении государственными финансами, что способствует прочным фискальным показателям по сравнению со странами с аналогичным рейтингом”, – подчеркивало Moody’s в прошлом году.

Существующие возможности и риски

Сильными сторонами экономики Азербайджана являются прочный внешний баланс, характеризующийся значительными государственными резервами в иностранной валюте, существенный профицит текущего счета, серьезные темпы роста ненефтегазового сектора экономики, повышение эффективности денежно-кредитной политики и ряд других факторов.

Так, в последние годы сильно расширилась способность Центрального банка управлять внутренней ликвидностью; улучшилось состояние банковского сектора, который с каждым годом все менее подвержен валютным рискам на фоне снижения долларизации. Качество активов банковского сектора также улучшилось, а капитальная и ликвидная позиции сохраняют устойчивость.

Постоянная фискальная прибыль способствует поддержанию сильных государственных внешних активов и помогает избежать макроэкономических дисбалансов. Это также создает маневренность для управления волатильностью цен на нефть. При этом, приверженность правительства сокращению зависимости государственных финансов от нефтяных доходов является одним из ключевых факторов, влияющих на кредитный рейтинг Азербайджана.

Все три ведущих рейтинговых агентства отмечают тенденцию к диверсификации с растущими темпами роста ненефтегазового сектора и растущие возможности в сфере энергетики как традиционной, так и возобновляемой. Здесь можно упомянуть увеличение спроса Европы на азербайджанский газ, реализацию новых проектов в сфере возобновляемой энергетики в Карабахе и других регионах страны, поставки зеленой энергии в европейские страны и прокладку подводного кабеля для поставок электроэнергии в страны ЕС.

Более высокий экономический рост в ненефтегазовом секторе, обусловленный развитием грузовых и пассажирских перевозок, сферой строительства, ИКТ и расширением оборота розничной торговли, способствовал повышению рейтинга Азербайджана агентством Fitch и улучшением прогноза со стороны Moody’s. По итогам января-ноября 2024 года ненефтегазовая экономика страны выросла на 6,4%. И такая сильная динамика экономической диверсификации, как ожидается, сохранится в ближайшие годы.

На фоне позитивных изменений все еще существуют некоторые вызовы, решение которых может привести к улучшению кредитного рейтинга Азербайджана. По большому счету, говоря о критериях, необходимых для повышения рейтинга, агентства ссылаются на необходимость продолжения уже реализуемых правительством мер. Например, на дальнейшее укрепление рамок экономической политики и институционального потенциала, что может повысить способность страны поглощать шоки. Также особое внимание уделяется необходимости развития рынков капитала.

Сегодня наша страна стоит на пороге нового этапа признания ее экономических достижений. Вопрос о справедливости оценки Азербайджана международными агентствами — это не просто сравнение цифр. Это вызов глобальным стандартам, которые должны учитывать реальную устойчивость, перспективы роста и способность противостоять кризисам.

Несмотря на существующие вызовы, страна имеет все предпосылки для повышения кредитного рейтинга благодаря своим сильным государственным активам, устойчивому ненефтегазовому росту и приверженности реформам. Это делает Азербайджан привлекательным и надежным партнером на международной арене.

И, возможно, пришло время рейтинговым агентствам пересмотреть свои подходы и признать этот факт.

Азад Гасанов, аналитик и эксперт в области цифровой экономики