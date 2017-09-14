Кредитный портфель небанковских кредитных организаций в Азербайджане увеличился на 13%

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций небанковских кредитных организаций в экономику Азербайджана вырос на 53,1 млн манатов или 13,3% и на 1 августа достиг 452,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В то же время удельный вес кредитов небанковских кредитных организаций в общей структуре кредитования увеличился с 2,9% до 3,5%.

Согласно отчету, объем кредитования небанковскими кредитными организациями в январе-марте остался неизменным в объеме 454,4 млн манатов, затем в апреле сократился до 399,2 млн манатов и остался стабильным до конца первого полугодия.

Инвестиции кредитных организаций в экономику страны в июле сократились на 1 021,2 млн манатов или 7,4% и на 1 августа составили 12 860,8 млн манатов. Из них на долю государственных банков пришлось 22,5% или 2 895,7 млн манатов, частных банков - 74,0% или 9 512,8 млн манатов, остальная часть вложена небанковскими кредитными организациями.