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Текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане превысил 1 млрд евро

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане превысил 1 млрд евро По состоянию на 31 декабря 2024 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 1,052 млрд евро.
Финансы
17 февраля 2025 г. 09:39
Текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане превысил 1 млрд евро

По состоянию на 31 декабря 2024 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 1,052 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, за месяц объем портфеля увеличился на 2,14% (22 млн евро). Для сравнения, на 30 ноября 2024 года он оценивался в 1,03 млрд евро и охватывал 32 проекта.

На начало 2025 года портфель банка в Азербайджане включает 33 проекта.

Согласно данным ЕБРР, основная часть портфеля — 92% (964 млн евро) - направлена на развитие устойчивой инфраструктуры. Еще 5% (54 млн евро) приходится на корпоративный сектор, а 3% (34 млн евро) - на финансовые институты.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 4,04 млрд евро в рамках 195 проектов.

Объем операционных активов банка в стране на 31 декабря 2024 года составил 754 млн евро, увеличившись на 13,21% (88 млн евро) по сравнению с показателем на 31 октября.

В 2024 году ЕБРР предоставил кредиты восьми проектам в Азербайджане на общую сумму 199 млн евро, что на 27,56% (или 43 млн евро) больше по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, в 2023 году банк профинансировал два проекта.

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