Кредитные задолженности россиян резко возросли

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Кредитные задолженности российских граждан стремительно растут.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило один миллион единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении НБКИ.

Главная причина такого спроса на кредиты - то, что россиянам не хватает денег на жизнь, и многие пытаются решить этот вопрос за счет очередного похода в банк. Так, средняя задолженность гражданина перед российскими банками - 92,2 тыс. рублей (2 300 манатов).