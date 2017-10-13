Кредитные вложения в сектор торговли и услуг в Азербайджане сократились на 15%

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане кредитные вложения в сектор торговли и услуг продолжили сокращаться в августе.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), в августе кредитные вложения в эту сферу в сократились на 2,5%, с начала года - на 14,5% и на 1 сентября составили 2 108,5 млн манатов.

Согласно отчету, доля этого сектора в объеме общих кредитных вложений в экономику страны увеличилась с 15% до 17%.

Отметим, что на 1 сентября общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 12 376,6 млн манатов, из них 1 824,0 млн манатов или 14,7% являются просроченными.