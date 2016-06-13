​Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились на 4%

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 мая 2016 года составили 21 736,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 2 844,7 млн. манатов или 11,57% меньше по сравнению с показателем на начало года и на 893,4 млн. манатов или 3,94% - показателем на 1 апреля. Кредитные вложения в экономику в годовом исчислении выросли на 765,9 млн. манатов или 3,4%.

В результате декабрьской девальвации 2015 года в январе совокупные кредитные вложения увеличились за счет долларовых кредитов. Однако уже в феврале-апреле продолжилась тенденция к их сокращению. Причиной стало приостановление кредитования в банковском секторе и сокращение государственных инвестиций.

Аналитическая группа Report прогнозирует еще большее сокращение кредитных вложений в мае 2016 года: "Это связано с укреплением маната в апреле и возобновлением кредитования банками. Так, рост курса национальной валюты привел к снижению стоимости долларовых кредитов в манатном выражении".