​Кредитные вложения в экономику в мае сократились на 2,5%

Баку. 11 июля. REPORT/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 июня 2016 года составили 21 206,5 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 3 374,4 млн. манатов или 13,72% меньше по сравнению с показателем на начало года и на 529,7 млн. манатов или 2,43% - показателем на 1 мая. Кредитные вложения в экономику в годовом исчислении сократились на 1 287,9 млн. манатов или 5,72%.

В результате декабрьской девальвации 2015 года в январе совокупные кредитные вложения увеличились за счет долларовых кредитов. Однако уже в январе-мае продолжилась тенденция к их сокращению. Причиной стало приостановление кредитования в банковском секторе и сокращение государственных инвестиций.

Аналитическая группа Report прогнозирует некоторое замедление процесса сокращения кредитных вложений в июне 2016 года, что связано с ослаблением маната в июне. Так, снижение курса национальной валюты привело к росту стоимости долларовых кредитов в манатном выражении.