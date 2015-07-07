Кредитные вложения в экономику в Азербайджане сократились

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Общий объем кредитных вложений в экономику в Азербайджане по состоянию на 1 июня 2015 года составил 19 877,6 млн. манатов. Это по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая меньше на 127,2 млн. манатов, или 0,6%. Эта тенденция снижения наблюдается уже третий месяц и отрицательная динамика продолжается с марта.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщили в ЦБА, по сравнению с началом текущего года, кредитные вложения в экономику выросли на 1 860,2 млн. манатов, или 10,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 3 752,1 млн. манатов, или 23,2%.

Отметим, что максимальный объем кредитных вложений в экономику страны был зарегистрирован 1 марта и составил 20 137,7 млн. манатов.