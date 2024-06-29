Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 24,5%

На 1 июня этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 26 млрд 498,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это больше на 2% в месячном сравнении, на 10,5% больше, чем на 1 января, на 24,5% больше, чем на 1 июня прошлого года.

18 млрд 709 млн манатов или 70,6% кредитных вложений пришлись на частные банки. Это больше на 13,9% в годовом сравнении.

Кредитные вложения государственных банков на отчетную дату составили 6 млрд 449,2 млн манатов. Это на 52,5% больше, чем годом ранее.