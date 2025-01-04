Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 23%

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Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2024 года 29 млрд 66,8 млн манатов, что на 1% больше, чем на 1 ноября 2024 года, на 21,2% больше по сравнению с показателем на начало прошлого года, и на 23,1% больше в сравнении с 1 декабря 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, 20 млрд 296,2 млн манатов или 69,8% кредитных вложений пришлись на долю частных банков, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

За отчетный период кредитные вложения госбанков составили 7 млрд 72 млн манатов, что на 31% больше, чем годом ранее. За год удельный вес госбанков в общем объеме кредитных вложений вырос с 22,9% до 24,3%.

По состоянию на 1 декабря кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 698,6 млн манатов, что в 2,3 раза больше в годовом сравнении. За год удельный вес НБКО в общем объеме кредитных вложений вырос с 3,1% до 5,8%.