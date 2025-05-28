Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 15%

По состоянию на 1 мая текущего года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 29 млрд 898,8 млн манатов.

По состоянию на 1 мая текущего года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 29 млрд 898,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,7% больше, чем в прошлом месяце, на 2,1% больше, чем в начале года, и на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю частных банков пришлось 20 млрд 775,3 млн манатов или 69,5% кредитных вложений, что на 12,6% больше, чем годом ранее.

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 321,2 млн манатов, что на 18,1% больше, чем годом ранее. За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений выросла с 23,9% до 24,5%.

По состоянию на 1 мая кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 802,3 млн манатов, что на 34,5% больше, чем годом ранее. За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений увеличилась с 5,2% до 6%.

В Азербайджане действуют 22 банка и 56 НБКО.