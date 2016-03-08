​Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 14%

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 февраля 2016 года составили 20 590,7 млн. манатов, что на 561,3 млн. манатов или 2,65% меньше аналогичного показателя на начало января.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем кредитных вложений в экономику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2 570,4 млн. манатов или 14,26%.

Отметим, что на рост объема кредитных вложений в течение года повлияла девальвация маната. Часть кредитных вложений в экономику была осуществлена в иностранной валюте. Девальвация национальной валюты стала причиной роста этих показателей в манатном эквиваленте.