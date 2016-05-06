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    ​Кредитные вложения в экономику Азербайджана в этом году сократились на 8%

    Report: В апреле сокращение ускорится

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 апреля 2016 года составили 22 589,7 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 1 991,2 млн. манатов или 8,1% меньше по сравнению с показателем на начало года и на 728,1 млн. манатов или 3,12% - на 1 марта.

    Кредитные вложения в экономику в годовом исчислении выросли на 73,5 млн. манатов или 0,3%. В результате декабрьской девальвации 2015 года в январе совокупные кредитные вложения увеличились за счет долларовых кредитов. Однако уже в феврале и марте продолжилась тенденция к их сокращению. Причиной стало приостановление кредитования в банковском секторе.

    Аналитическая группа Report прогнозирует еще большее сокращение кредитных вложений в апреле 2016 года: "Это связано с укреплением маната в апреле и возобновлением кредитования банками. Так, рост курса национальной валюты привел к снижению стоимости долларовых кредитов в манатном выражении". 

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