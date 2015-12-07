Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 ноября 2015 года составили 21 330,9 млн. манатов, что на 291,6 млн. манатов или 1,3% меньше аналогичного показателя на начало октября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем кредитных вложений в экономику с начала года вырос на 928,6 млн. манатов или 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 1 658,8 млн. манатов или 8,4%.

Отметим, что в 2015 году объем вложений сокращается уже восемь месяцев подряд. Единственный раз рост наблюдался в феврале во время девальвации. В этом месяце на рост объема кредитных вложений в экономику (11,8%) серьезно повлияла девальвация маната. Часть кредитных вложений в экономику была осуществлена в иностранной валюте. Девальвация национальной валюты стала причиной роста этих показателей в манатном эквиваленте.