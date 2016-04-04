​Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились на 4%

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 марта 2016 года составили 19 731,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 858,8 млн. манатов или 4,17% меньше показателя на 1 февраля.

Отмечается, что по сравнению с показателем на начало года кредитные вложения в экономику выросли на 1 553,6 млн. манатов или 8,5%, в годовом исчислении сократились на 405,8 млн. манатов или 2%.