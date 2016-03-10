​Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились на 2%

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 февраля 2016 года составили 24 157,5 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 423,4 млн. манатов или 1,72% меньше показателя по итогам 2015 года.

Отметим, что объем кредитных вложений увеличился за счет роста долларовых кредитов в манатном эквиваленте после девальвация маната в декабре 2015 года. В то же время продолжилась тенденция к снижению, наблюдаемая после февральской девальвации 2015 года. Так, если в феврале кредитные вложения были равны 22 575,7 млн. манатов, уже в ноябре они сократились на 903,2 млн. манатов или 4% и составили 21 672,5 млн. манатов.

Кредитные вложения в экономику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3 896,9 млн. манатов или 19,2%. Аналитическая группа Report прогнозирует сокращение объема кредитных вложений в реальном выражении. Однако в результате падения курса маната кредитные вложения в номинальном выражении могут вырасти.