​Кредитные вложения в экономику Азербайджана остались стабильными

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Общий объем кредитных вложений в экономику Азербайджана на 1 мая 2015 года составил 20 595,5 млн. манатов, что на 0,1% или же 36,8 млн. манатов меньше показателя на начало апреля. Государственные банки сократили кредитование на 26,8 млн. манатов, частные банки - на 41,1 млн. манатов. Наряду с этим, небанковские кредитные организации увеличили кредитные вложения на 31,1 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, на 1 мая объем просроченных кредитов составил 1 256,6 млн. манатов, что на 43,3 млн. манатов или же 3,6% больше показателя на 1 апреля и на 280 млн. манатов или же 28,7% больше, чем в начале года.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла до 6,1%. В прошлом месяце этот коэффициент был равен 5,9%, в начале года - 5,2%.

Отметим, что объем кредитов в национальной валюте в апреле сократился на 191,2 млн. манатов или 1,5%. Доля просроченных кредитов в национальной валюте в совокупном кредитном портфеле выросла с 7% до 7,1%.

Кредиты в национальной валюте по сравнению с показателем на 1 апреля выросли на 154,2 млн. манатов или же 1,8%.

Удельный вес проблемных кредитов в иностранной валюте в совокупном объеме валютных кредитов в апреле вырос с 4,3% до 4,7%.