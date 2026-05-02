Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за год выросли почти на 9%

    Финансы
    • 02 мая, 2026
    • 17:24
    Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за год выросли почти на 9%

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 апреля 2026 года составили 32 млрд 312,9 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банков вырос на 8,9%.

    При этом по сравнению с показателем на конец 2025 года рост портфеля составил 1,1%, пор сравнению с 1 мартом 2026 года - на 1%.

    На долю частных банков пришлось 22 млрд 317,5 млн манатов (69,1% от общего объема), что на 8,3% больше, чем год назад. Кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 972,8 млн манатов (+9,6% в годовом выражении), их доля в общем объеме выросла с 24,5% до 24,6%.

    Кредитные вложения небанковских кредитных организаций достигли 2 млрд 022,6 млн манатов (+12,2% за год), их доля увеличилась с 6,1% до 6,3%.

    Отметим, что в Азербайджане действуют 22 банка, из которых в двух имеется доля государства.

    Число НБКО, имеющих лицензию, на начало апреля составляет 53.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Кредитные вложения
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей