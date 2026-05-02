Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за год выросли почти на 9%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 апреля 2026 года составили 32 млрд 312,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банков вырос на 8,9%.

При этом по сравнению с показателем на конец 2025 года рост портфеля составил 1,1%, пор сравнению с 1 мартом 2026 года - на 1%.

На долю частных банков пришлось 22 млрд 317,5 млн манатов (69,1% от общего объема), что на 8,3% больше, чем год назад. Кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 972,8 млн манатов (+9,6% в годовом выражении), их доля в общем объеме выросла с 24,5% до 24,6%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций достигли 2 млрд 022,6 млн манатов (+12,2% за год), их доля увеличилась с 6,1% до 6,3%.

Отметим, что в Азербайджане действуют 22 банка, из которых в двух имеется доля государства.

Число НБКО, имеющих лицензию, на начало апреля составляет 53.