Кредитные союзы в Азербайджане завершили I полугодие с убытком

На отчетную дату обязательства кредитных союзов составили 6 млн манатов

Кредитные союзы Азербайджана завершили I полугодие этого года с чистым убытком в 0,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным, операционные доходы кредитных союзов за 6 месяцев составили 1,3 млн манатов, операционные расходы - 0,5 млн манатов, отчисления на специальные резервы - 1,1 млн манатов.

Активы кредитных союзов на 1 июля этого года составили 15,8 млн манатов. Из них 14,1 млн манатов - это выданные клиентам чистые кредиты.

На отчетную дату обязательства кредитных союзов составили 6 млн манатов, в том числе кредиты - 5,9 млн. манатов, балансовый капитал - 9,8 млн манатов, в том числе уставный капитал - 8,3 млн манатов.