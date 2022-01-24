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Кредитные союзы Азербайджана завершили прошлый год с прибылью

Кредитные союзы Азербайджана завершили прошлый год с прибылью Кредитные союзы Азербайджана завершили 2021 год с чистой прибылью в 0,1 млн манатов. По итогам 2020 года чистый убыток составил 0,1 млн манатов.
Финансы
24 января 2022 г. 15:05
Кредитные союзы Азербайджана завершили прошлый год с прибылью

Кредитные союзы Азербайджана завершили 2021 год с чистой прибылью в 0,1 млн манатов. По итогам 2020 года чистый убыток составил 0,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в прошлом году доходы кредитных союзов составили 2,3 млн манатов (аналогично показателю прошлого года), расходы – 1 млн манат (примерно на 10% меньше, чем годом ранее), отчисления на создание спецрезервов - 1,1 млн манатов (примерно на 15% меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 0,1 млн манатов (год назад не было).

На 1 января этого года активы кредитных союзов составили 14,3 млн манатов, что на 5,9% меньше, чем год назад. Из них 12,2 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. В 2021 году кредитный портфель сектора сократился на 8,3%. За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 13,8% - до 5 млн манатов, а балансовый капитал на 1,1% - до 9,3 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s credit unions end 2021 with profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı kredit ittifaqları ötən ili mənfəətlə başa vurub

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