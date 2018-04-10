Кредитные и депозитные счета банковских клиентов в Азербайджане сократились

© Report

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Количество кредитных счетов банковских клиентов в Азербайджане на 1 марта составило 2,433 млн единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 48,4 тыс. единиц или 2% меньше, чем на 1 февраля.

В течение месяца количество депозитных счетов сократилось на 7,7 тыс. единиц или 2,3%, до 335,1 тыс. единиц.

По состоянию на конец февраля общее количество банковских счетов клиентов составило 13,402 млн единиц, из них 13,634 млн или 83% пришлось на текущие счета.